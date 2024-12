Mafalda Castro e Rui Simões estiveram na apresentação das novas lojas Portugal Duty Free, que decorreu no estúdio do Time Out Market, em Lisboa, no dia 28 de novembro.

Em conversa com os jornalistas, o casal falou da experiência da paternidade, uma vez que foram pais de Manel há apenas cinco meses.

Sendo este o primeiro Natal do bebé, a apresentadora da TVI reforçou que, por enquanto, o pequeno "ainda não vai perceber muitas coisas, mas vamos viver por ele".

O casal revelou que ainda não tem presente escolhido para o filho, mas que o Natal será celebrado em casa de Mafalda Castro e Rui Simões, tal como foi o ano passado.

"Só o facto de incluirmos o Manel naquilo que já fazíamos, é perfeito", rematou a apresentadora. "Mas já avisei a família toda que não quero presentes para mim, só para ele".

Além disso, o casal acrescentou que irá trocar presentes (que ainda não estão escolhidos). Porém, Rui sabe, sem dúvida, o que não pode oferecer à companheira.

"Um tapete de entrada", brincou. "Já lhe ofereci um e ela não gostou. Como é que é possível?".

"Quem é que quer um tapete de entrada como presentou?", acrescentou ainda ironicamente a apresentadora. "Acho que é um mau presente".

Em jeito de conclusão, Mafalda Castro afirmou que toda a família está entusiasmada com o primeiro Natal do pequeno Manel. "Acho que, acima de tudo, querem muito saber que roupinha é que ele irá vestir, porque cada avó ofereceu uma diferente. O pai também comprou um roupinha, por isso, vamos ver quem é que ganha. Vai ser um Natal diferente para todos, porque temos uma motivação nova".

