"2022 chegou e a realidade iniludível dos números confirma: A SIC vence a primeira semana do ano, conserva a distância face à concorrência e soma já 151 semanas consecutivas na frente". Estas foram as palavras de Daniel Oliveira que deram início a uma recente publicação no Instagram.

O diretor de programas da SIC não podia estar mais feliz e satisfeito com os resultados que o canal conseguiu nesta primeira semana de 2022, especialmente dadas as circunstâncias.

O início do ano, para a SIC, fica marcado pelo ataque informático de que foi alvo, mas mesmo assim conseguiram manter a vitória no que às audiências diz respeito.

"Numa semana em que sofremos um ataque criminoso numa escala sem precedentes em Portugal, as nossas equipas resistiram, bateram-se em todas as frentes para que estivéssemos no ar com o mínimo de dano possível nos nossos programas e emissões. Liderar nestas condições de enorme complexidade torna ainda mais extraordinária esta vitória, que é de todos e de cada um dos bravos com quem tenho o privilégio de trabalhar no Grupo Impresa", destacou.

"É também uma vitória do bem, da liberdade e do público, que premeia esses valores. Continuaremos a dar o nosso melhor para honrar a preferência do país. Obrigado pela confiança", rematou.

