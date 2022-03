Esta quinta-feira, 10 de março, reuniram-se em Versalhes 27 líderes da União Europeia para o início de uma cimeira de dois dias que se focará sobretudo nas invasões russas à Ucrânia. Perante o encontro, Nilton expressou a sua opinião nas redes sociais.

"Os 27 líderes da Europa reuniram informalmente. E que tal fazerem-se à vida e tomarem uma posição de força?", começou por questionar.

"Em vez de ir só ao Macron à Rússia falar com o putin (nem merece letra grande), irem todos? A Europa inteira! É que já se percebeu que isto não vai parar com as medidas que estão a tomar, e muito menos vamos intervir com armas porque podemos facilmente começar uma terceira guerra mundial. Então mostrem que estão unidos e vão todos à Rússia. É que numa altura destas, reunião informal soa a jantarada. E enquanto morrem pessoas todos os dias na Ucrânia", defendeu.

Note-se que os líderes dos 27, entre os quais o primeiro-ministro António Costa, vão discutir formas de reduzir a dependência europeia do petróleo e do gás russo e como lidar com o aumento dos preços da energia.

Leia Também: Líderes dos 27 discutem hoje guerra na Ucrânia e consequências