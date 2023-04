Do elenco já divulgado da nova temporada de 'Morangos Com Açúcar' houve dois nomes que se destacaram por serem diferentes do habitual em Portugal. Oskar de la Fuente e Victoria Oliver são espanhóis e fazem parte da série juvenil da TVI, escolha que deixou muitos espectadores desagradados.

Nas redes sociais da produção que resulta da parceria com a Amazon Prime Video é possível ler várias mensagens de indignação escritas por pessoas que consideram que não havia a necessidade de contratar atores estrangeiros.

"Foram poucas portuguesas ao casting, tiveram de ir buscar fora", "com tantas pessoas portuguesas, podiam dar tanta oportunidade", "com tantos bons talentos jovens em Portugal tiveram que ir a Espanha buscar novos talentos" e "não devem haver portugueses talentosos" são apenas alguns exemplos dos comentários que comprovam a insatisfação.

