Lourenço Ortigão e Kelly Bailey já têm nos braços o primeiro filho de ambos, o pequeno Vicente, e os dois estão numa fase de grande felicidade e de muito amor. Quem o garante é Nuno Graciano, amigo pessoal de Lourenço, que na última emissão de 'TVI Extra' revelou detalhes sobre o nascimento deste bebé.

"O bebé nasceu no dia 9 e eles conseguiram só no dia 11 dar a notícia ao país e às pessoas que gostam deles, o que mostra que, se as coisas forem bem feitas, neste país consegue ter-se vida privada", fez notar inicialmente o comentador, que de seguida deu mais pormenores.

"O Vicente Blue nasceu no dia 9, com 3,750kg, um bebézão grande, e encontra-se de perfeita saúde. A Kelly teve uma gravidez perfeita, um parto natural. Estão felizes como não podiam estar mais, é uma harmonia… É um príncipe num castelo", concluiu Nuno Graciano.

Leia Também: Kelly Bailey e Lourenço Ortigão foram pais de um menino