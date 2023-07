Kelly Bailey e Lourenço Ortigão foram pais pela primeira vez no passado domingo, dia 9 de julho, mas a novidade só foi tornada pública esta terça-feira.

O casal recorreu ao Instagram para anunciar a boa-nova e mostrar a primeira fotografia com o bebé.

Na legenda revelaram que foram pais de um menino que se chama Vicente Blue.

"09.07.2023 o primeiro dia das nossas vidas. Bem-vindo ao mundo, Vicente Blue", pode ler-se na descrição do carinhoso retrato dos papás com o bebé. Além disso, acrescentaram ainda um pequeno vídeo de Kelly com o filho recém-nascido. Veja na galeria.

Após a partilha, rapidamente a caixa de comentários da publicação se 'encheu' com mensagens dos fãs, colegas e amigos a darem os parabéns e a desejarem felicidades.

