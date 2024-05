Daniela Melchior está com novo visual e fez questão de o mostrar ao mundo, ou melhor, aos admiradores da sua página de Instagram.

A atriz, de 27 anos, que tem dado cartas lá fora no mundo do cinema, surgiu com o cabelo comprido após ter colocado extensões.

Melchior despediu-se, desta forma, do corte mais curto de cabelo, versão que mereceu os mais diversos elogios, inclusive por parte de Margarida Corceiro.

"Wow wow wow", escreveu Corceiro, revelando-se impressionada com o resultado final.

Recorde-se que o mais recente projeto de Daniela Melchior foi o filme 'Road House' para o Prime Video, trama na qual contracena com Jake Gyllenhaal.

Veja o vídeo do novo look da artista na galeria.

Leia Também: As fotos sensuais de Daniela Melchior em produção para revista