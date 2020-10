Esta terça-feira, dia 6, no dia em que a SIC celebrou o 28.º aniversário, foi apresentado o novo cenário do programa 'Casa Feliz', que substituiu o antigo 'Programa da Cristina'.

João Baião e Diana Chaves abriram portas para uma emissão especial e não passaram despercebidas as transformações, que hoje foram mostradas ao detalhe num vídeo publicado no Instagram do formato.

Veja abaixo.

Leia Também: 'Casa Feliz' estreia novo cenário no dia do 28.º aniversário da SIC