Meghan Markle apareceu pela primeira vez em público dois meses depois de ter sido mãe pela segunda vez, da pequena Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Este 'encontro' aconteceu no dia em que a mulher do príncipe Harry completou 40 anos, esta quarta-feira.

Meghan partilhou um vídeo com o objetivo de apresentar a nova campanha da fundação Archewell, #40X40, que pretende ajudar mulheres que ficaram desempregadas durante a pandemia da Covid-19.

Para grande surpresa dos fãs do casal, o príncipe Harry acabou por aparecer nas imagens. A dada altura, o filho mais novo do príncipe Carlos e da princesa Diana aparece na janela, do lado de fora da sua casa, a exibir as habilidades de malabarismo. Um momento que levou a muitas gargalhadas.

Mas as surpresas não ficaram por aqui. No vídeo também foi possível ver uma fotografia da pequena Lilibet Diana por breves instantes. O retrato aparece junto de uma fotografia do filho mais velho do casal, Archie.

Leia Também: Rainha Isabel II assinala aniversário de Meghan Markle de forma carinhosa