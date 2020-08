O programa 'The Voice Portugal' regressa em breve à televisão portuguesa. Os castings já começaram e as provas cegas estão quase a arrancar.

Se em relação aos mentores tudo irá manter-se como na última edição, com nomes como Aurea, Marisa Liz, Diogo Piçarra e António Zambujo a conduzir os concorrentes, no que toca aos apresentadores temos novidades para lhe dar.

Catarina Furtado e Vasco Palmeirim continuam, ao que tudo indica, a ser os apresentadores de serviço, mas no que diz respeito aos bastidores será Fábio Lopes, conhecido como Conguito, a estrear-se como apresentador digital.

Conguito, que começou a sua carreira como youtuber, passando mais tarde a fazer parte da equipa da Mega Hits, vai substituir Mafalda de Castro. A repórter, que agora está na TVI, tinha anteriormente o papel de mostrar "o que se passa nos bastidores desta bela competição".

Nas redes sociais, Conguito reagiu à grande novidade: "Estou a tentar escrever algo profundo há algumas horas mas nada me parece indicado para descrever o que sinto neste momento. Parece que não é mesmo um sonho, o miúdo que em 2011 começou a fazer vídeos para o YouTube é o novo apresentador digital do 'The Voice'. Um novo desafio para a minha carreira em televisão. Queria agradecer a todos pela confiança e prometo que nos próximos tempos darei o meu máximo para vos mostrar o que se passa nos bastidores desta bela competição".

