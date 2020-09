O regresso de Cristina Ferreira à TVI trouxe com ele uma verdadeira revolução. Na sua primeira entrevista dada a Pedro Pinto, no Jornal das 8, a apresentadora 'levantou a ponta do véu' sobre o seu novo programa - 'O Dia de Cristina', referindo que este será "tudo o que a Cristina quiser".

Ora, após estas declarações, a apresentadora acabou por ser alvo de uma paródia feita pela afamada conta de Instagram, 'Insónias a Carvão'.

"Pouco a pouco, a TVI começa a revelar o que podemos esperar para o Dia da Cristina", afirmou na legenda da publicação.

Veja o resultado hilariante na publicação de seguida:

Leia Também: Cristina Ferreira sobre entrevista de Pedro Pinto: "Estávamos nervosos"