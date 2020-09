Para chegar onde chegou, Cristina Ferreira contou com a ajuda preciosa de muitos profissionais por quem ainda hoje guarda uma grande amizade. Ora, um desses exemplos é precisamente Pedro Pinto, jornalista a quem concedeu a sua primeira entrevista após o regresso à TVI.

Recordando precisamente esse momento nas redes sociais, a apresentadora revelou-se grata pela influência que o pivot teve no seu percurso enquanto comunicadora.

"E dormir? Fica para depois. Daqui a pouco estou na TVI para continuar a trabalhar no futuro mas antes, o Pedro. Passaram 20 anos do dia em que um exercício na universidade me fez crer que o jornalismo televisivo era o meu futuro", afirma.

"Foi o Pedro que me sugeriu para um estágio na RTP. Foi o Pedro que ontem me abriu de novo a porta de casa. Estávamos os dois nervosos, acho que pelo carinho que nos une. Foi tão especial ter sido ele. Obrigada Pedro", completou.

