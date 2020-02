Deborah Secco é considerada uma das rainhas do Carnaval. A atriz desfilou e encantou todos os presentes no sambódromo do Rio de Janeiro, não só pela sua simpatia, como também excelente forma física.

Na sua conta de Instagram, Deborah tem vindo a partilhar com os seguidores pormenores das indumentárias que exibiu e é caso para dizer que todas elas marcaram a diferença!

Ainda esta sexta-feira, por exemplo, apareceu com um fato completo azul escuro.

Ora veja...

Leia Também: Ninguém ficou indiferente ao ousado look de Deborah Secco no Carnaval