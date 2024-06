Jennifer Lopez e Ben Affleck reapareceram juntos há alguns dias 'calando' os rumores que circulavam na imprensa cor-de-rosa, que davam conta de que o casamento da cantora e do ator teria chegado ao fim.

No entanto, as suspeitas de que os dois podem de facto já não estar juntos voltaram a surgir, uma vez que a mansão que compararam, no valor de 55 milhões de euros, voltou à estar à venda.

Trata-se de uma casa em Beverly Hills, onde os dois viveram até há poucos meses, com quase quatro mil metros quadrados, 17 quartos, 30 casas de banho, uma garagem com 15 lugares de estacionamento e um enorme jardim que rodeia toda a casa.

