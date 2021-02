Skeet Ulrich e ​​Lucy Hale não passaram despercebidos às lentes dos paparazzi, recentemente, e foram fotografados num momento muito próximo, como mostra o Page Six.

A estrela de 'Scream', de 51 anos, e a atriz de 'Pretty Little Liars', de 31, foram fotografados durante um almoço em Los Angeles, este domingo, e pareciam estar muito apaixonados.

Numa das fotografias, aliás, Hale e Ulrich são vistos a beijarem-se enquanto esperavam pela comida no Sweet Butter Cafe.

Além do almoço, as estrelas foram ainda fotografadas num passeio por Los Angeles, sem nunca deixar de lado as devidas medidas de segurança imposta por causa da pandemia, como o uso da máscara facial.

Veja o encontro nas imagens que estão também a circular nas redes sociais:

Leia Também: Shailene Woodley confirma que está noiva de Aaron Rodgers