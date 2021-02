Shailene Woodley está noiva do jogador de futebol americano Aaron Rodgers, confirmou a própria durante a participação no programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.

Questionada por Fallon se as notícias do noivado se confirmavam, a atriz revelou que sim, mas confessou que não entende o êxtase gerado pela notícia. Isto porque o pedido de casamento foi já feito há algum tempo.

Discreta quanto ao momento feliz que vive, a atriz de 'A Culpa é das Estrelas', deixou, no entanto, escapar um elogio público ao companheiro, afirmando que este é uma pessoa "incrível".

Veja abaixo.

