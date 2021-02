Ricki Lake vive uma fase muito feliz no que diz respeito ao amor. A atriz, de 52 anos, está noiva de Ross Burningham, como acaba de anunciar ao mundo.

Este sábado, a artista recorreu ao Instagram para revelar que foi pedida em casamento pelo seu amor.

"Amigos, estou tão feliz por partilhar as boas notícias! Estou noiva", começou por destacar.

"Este é o Ross. Ele é maravilhoso", acrescentou ao destacar o companheiro na rede social. Veja a publicação na íntegra:

Como recorda o Page Six, que cita uma recente entrevista da atriz à revista People, Lake contou que namora com Burningham há mais de um ano.

A atriz esteve casada com Rob Sussman, de 1994 a 2004, com quem tem dois filhos em comum. Anos depois deu o nó com Christian Evans, em 2012, de quem se divorciou em 2015. Este último marido de Ricki morreu em 2017.

