José Condessa começou o novo ano com... um novo look. O ator está de férias na Ilha do Sal e tem um bigode.

Em Cabo Verde, onde celebrou a passagem de ano com a namorada, Luisinha Oliveira, partilhou novas fotografias onde destaca a novidade.

"Novo ano, novo look! A aproveitar os últimos dias neste paraíso com o meu 'bigod'", lê-se na legenda da publicação que fez no sábado, 4 de janeiro, na sua conta de Instagram.

Nas fotografias, surge na praia, em tronco nu, e a ler.

Leia Também: José Condessa tem novo projeto (com cara bem conhecida da rádio)