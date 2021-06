Há novidades sobre as férias "babymoon" de Angie Costa e do namorado, Miguel Coimbra.

Entre mergulhos, banhos de sol com a barriguinha de grávida da atriz em destaque, passeios e um pequeno incidente com uma farpa espetada no pé, que os levou à clínica do hotel, são muitos os momentos partilhados com os seguidores através de fotografias partilhadas nas redes sociais de ambos.

