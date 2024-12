Já no último mês do ano, Oceana Basílio decidiu recorrer à sua página de Instagram para partilhar um desabafo e revelar que o passado mês de novembro não foi bom.

"Nem todos os dias são bonitos, nem tudo é amor, nem todas as fases de vida são lineares. Finalmente dezembro, porque novembro foi pesado, perdas de pessoas, doenças, coisas inerentes à vida", começou por escrever.

"O mundo num caos, respiramos por vezes à superfície da água a esperança. Amigos a sofrer, guerras alimentadas por tudo, menos pelo justo. Mas na realidade o que me transgride ainda hoje é a falta de verdade, palavra, desumanidade entre homens, pessoas que julgamos conhecer, que vivem só em si mesmos, assombrados pela sua imagem perante os outros, fugindo delas mesmas. Alarmante a quantidade de pessoas que sobrevivem assim nos dias de hoje", acrescentou.

"Continuemos a viver na luta de uma realidade mais equilibrada, aproveitando o melhor, a trabalhar o certo, cuidando do nosso 'mundinho' com verdade seja qual for, dedicação, educação, amor e civismo aos nossos. Os registos desse mês onde só existiu verdade", completou junto de várias imagens que pode ver na publicação abaixo: