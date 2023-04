A SIC tem motivos para se orgulhar da novela 'Sangue Oculto'. Depois de ter vencido o Prémio de Finalista na Gala de Entrega de Prémios do New York Festivals TV& Film Awards, na categoria de Melhor Telenovela, a trama foi distinguida agora nos World Media Festivals.

A informação foi divulgada na página oficial da novela no Instagram, com a seguinte legenda: "'Sangue Oculto' acaba de receber mais um prémio internacional. Que boa notícia! Parabéns a todos os envolvidos no projeto! Obrigado a si por estar sempre desse lado".

Vale lembrar que este não é o primeiro prémio arrecadado pela SIC neste festival que decorre anualmente em Hamburgo, na Alemanha.

A novela 'Sangue Oculto' é protagonizada por Sara Matos, que dá vida a três gémeas. O elenco conta ainda com Luana Piovani, Sofia Alves e João Catarré, entre outros grandes atores.

