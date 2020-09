Depois do Canadá, Geórgia e 23 países do Médio Oriente e Norte de África, a novela 'Paixão', da SIC, prepara-se para chegar a França. A produção será exibida no canal 6ter, parte do grupo M6.

"França será o 26.º país do Mundo a exibir a novela com a chancela SIC", informa a estação em comunicado enviado à imprensa.

'Paixão' será adaptada e passará a ter o nome de 'Pour l’amour de Louisa'

A estação televisiva informa ainda que esta notícia acontece "depois da venda de 'Golpe de Sorte' para a Rússia, de 'Rainha das Flores' a um canal mexicano, e da chegada de 'Laços de Sangue' à Indonésia".

