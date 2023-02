A primeira experiência de Noémia Costa no Brasil não tem sido fácil.

Para além das saudades da família e da inevitável adaptação ao país, como a própria confessou numa entrevista exclusiva ao Fama ao Minuto, há também uma insatisfação sentida em torno da novela 'Travessia', o projeto para o qual foi contratada a atriz portuguesa.

'Travessia' estreou em outubro do ano passado e, desde então, nunca conseguiu conquistar os brasileiros.

As críticas prendem-se com a repetição dos temas, a falta de qualidade de alguns atores e até mesmo com várias incoerências encontradas no guião, escrito pela autora Glória Perez.

Agora, e de acordo com o site brasileiro Notícias da TV, sabe-se que o fim das gravações da novela irá ser antecipado. Assim, é esperado que o último episódio seja transmitido a 5 de maio, o que levará Noémia Costa a regressar a Portugal antes do esperado.

O mesmo site conta ainda que as audiências fazem de 'Travessia' a segunda novela com piores resultados na faixa das 21 horas.

