Depois de Cristiano Ronaldo ter partilhado nas redes sociais uma fotografia onde se mostrava a beijar Georgina Rodríguez, estão agora a circular novas imagens deste mesmo dia.

A percorrer o Twitter está um vídeo onde é possível ver o casal a passear num centro comercial de Riade, a capital da Arábia Saudita, e as roupas de ambos comprovam que as imagens foram registadas a 30 de abril, o dia em que CR7 e Gio puseram fim aos rumores de uma crise no namoro.

Nas imagens agora divulgadas, o casal é acompanhado de um segurança enquanto anda calmamente pelos corredores do espaço, aparentemente vazio.

Veja abaixo.

