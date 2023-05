É uma clara resposta a todas as recentes especulações. Cristiano Ronaldo partilhou nas redes sociais uma fotografia onde surge a beijar Georgina Rodríguez, o que deita por terra os rumores de uma alegada crise no namoro.

O craque português não tem como hábito responder às notícias sobre a sua vida privada, exceção que parece agora ter feito questão de quebrar.

Cristiano publicou uma imagem onde surge a beijar a companheira enquanto os dois brindam, registo captado durante um encontro romântico num restaurante. Na legenda, o atleta escreveu: "Um brinde ao amor".

Há várias semanas que o casal é notícia, com a imprensa internacional a garantir que Ronaldo e Gio estariam cada vez mais afastados. As fontes em causa referiam que o jogador estava insatisfeito com algumas atitudes recentes da companheira, que na sua opinião se estaria a tornar "egocêntrica".

Mais recentemente, uma suposta testemunha revelou ter assistido a uma "discussão monumental" entre ambos, segundos antes de terem entrado num avião privado.

Veja abaixo a publicação que mostra que a relação de Cristiano e Georgina está bem e que se recomenda.

