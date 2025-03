Desde que se mudaram para Riade, na Arábia Saudita, que Georgina Rodríguez e Cristiano têm conseguido viver dias tranquilos em família, contudo, esta realidade terá mudado.

A exposição dos filhos na série de Gio da Netflix - 'Soy Georgina' e as ameaças de que foram alvo nas redes sociais, levou a que o casal tomasse medidas.

No início do ano, Georgina surpreendeu os seguidores do Instagram ao partilhar imagens dos filhos com os rostos cobertos, algo que nunca tinha acontecido até então.

De acordo com a revista LOOK, as ameaças deixaram o craque português em "alerta máximo" tendo, por isso, acrescentado mais quatro seguranças e dois vigilantes à casa em que vive - para além dos que já tinha.

A família mudou-se ainda para uma nova casa, que inclui um bunker e um sistema de vigilância avançado.

Conforme destaca a revista Hola!, Georgina também deixou de levar os mais pequenos ao centro comercial de Riade, algo que fazia anteriormente com frequência.