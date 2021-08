Cristina Ferreira presenteou os seus seguidores do Instagram com novidades sobre as suas férias. Longe do pequeno ecrã, a apresentadora e diretora de ficção e entretenimento da TVI tem aproveitado para descansar e passear.

Ao que tudo indica, Cristina encontra-se a bordo de um cruzeiro de luxo pelo Mediterrâneo.

A avaliar pelas mais recentes imagens partilhadas pela apresentadora, não têm faltado nesta 'aventura' paisagens de tirar o fôlego.

Espreite a galeria para ver as mais recentes imagens das férias de Cristina Ferreira.

