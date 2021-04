Kim Kardashian parece estar a aproveitar da melhor forma a sua nova vida de solteira. A ex-mulher de Kanye West tem passado os últimos dias em Miami e foi precisamente por lá que foi 'apanhada' pelos fotógrafos a sair de uma sex shop.

As imagens, que estão agora a ganhar destaque na imprensa internacional, mostram a socialite a sair da loja em questão com um saco na mão. Veja aqui as fotos.

Importa referir que Kim Kardashian e Kanye West tornaram público o fim do casamento no início deste ano. O agora ex-casal tem quatro filhos em comum Norte, de sete anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Psalm, de 23 meses.

