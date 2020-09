Rita Pereira usou esta sexta-feira, dia 11, a sua conta oficial de Instagram para partilhar com os seus seguidores imagens onde aparecer vestida com um traje indiano. As fotografias em questão foram tiradas numa festa temática e deram o mote para a atriz revelar que tem sonho um dia participar num filme de Bollywood.

Quem não gostou do que viu foram os seguidores, ou pelo menos grande parte deles. Sem que nada o fizesse prever, foram muitos os que nos comentários da publicação acusaram Rita Pereira de apropriação cultural.

"Pode ter sido sem essa intenção, porém... um grave caso de apropriação cultural", aponta um seguidor.

"Isto não é apropriação cultural?", questiona outro. "Apropriação cultural, já ouviste falar?", pode ainda ler-se entre os vários comentários que levantam a questão

Apesar das críticas, há ainda quem defenda o rosto da TVI: "Nestas fotos vejo apreciação cultural e não apropriação cultural. Existem diferenças entre apreciar e apropriar", defende uma internauta.

Veja abaixo a publicação que deu origem à polémica:

