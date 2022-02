Ivo Lucas e Carolina Deslandes lançaram esta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, a nova música que surge da primeira parceria entre ambos.

O videoclipe oficial de 'Senhora de Si' chegou ao YouTube há apenas duas horas e já conquistou os fãs, somando mais de 15 mil visualizações.

Esta nova canção marca o regresso de Ivo Lucas ao mundo da música depois do trágico acidente que em dezembro de 2020 mudou a sua vida. O ator e cantor conduzia o carro onde seguia com a namorada, Sara Carreira, que acabou por morrer no local.

Siga o link

Leia Também: Ivo Lucas sobre acidente. "Aprendi que não se deixa nada por dizer"