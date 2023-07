Helena Isabel Patrício aproveitou esta sexta-feira, 14 de julho, as temperaturas quentes de verão para dar um 'saltinho' até à praia.

Já no local, a comentadora da TVI deixou-se fotografar em biquíni e não resistiu a partilhar a imagem com os seguidores.

Helena, que os espetadores têm agora oportunidade de ver no programa 'TVI Extra', mostrou-se confiante com as suas curvas e em excelente forma física.

Eis abaixo o registo:



© Reprodução Instagram/ Helena Isabel Patrício

