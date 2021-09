César Mourão presenteou os seus seguidores do Instagram com uma rara fotografia onde mostra a companheira, Joana Lousão.

A imagem foi captada durante as férias do casal na ilha italiana de Capri, onde se encontram na companhia de Dânia Neto e do namorado - Luís Matos Cunha.

A imagem em questão, que recebeu rasgados elogios por parte dos seguidores do ator e humorista, mostra Joana em biquíni, realçando assim a sua beleza e excelente forma física.

César Mourão e Joana são pais de dois meninos, Martim e Xavier. Já o humorista tem uma filha mais velha, Mariana, fruto de um anterior relacionamento.

