A mais nova figura de cera da rainha Isabel II foi dada a conhecer esta quinta-feira, 14 de outubro, tendo sido desfilada numa carruagem em Blackpool, Inglaterra.

A estátua da monarca, de 95 anos, foi inaugurada no Madame Tussauds Blackpool, como relata o New York Post, e junta-se a outros modelos como do príncipe William e Kate Middleton, o duque e a duquesa de Cambridge.

Sendo conhecido o amor da rainha de Inglaterra por corgis, foi também feita uma pequena estátua de um patudo que acompanha a figura de cera de Isabel II.

Segundo o jornal, esta nova figura vai substituir a que foi encomendada em 2012 em homenagem ao jubileu de diamante de Isabel II do Reino Unido - evento que celebrou o 60.º aniversário de ascensão ao trono. A nova estátua foi criada para comemorar o jubileu de platina de Isabel II, em 2022.

