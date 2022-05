Helena Costa voltou a dar espaço aos seguidores para lhe colocarem algumas perguntas nas stories da sua página de Instagram. Entre as curiosidades, a atriz falou sobre a mudança de casa.

Ao ser questionada pelos animais, mais precisamente as cabrinhas, que tinha na casa onde morava com o pai das filhas, a artista partilhou: "Todos continuam na mesma casa, as gémeas mantêm contacto com todos. Como estou numa casa de transição, não podia trazer nenhum animal. Em breve começo a nova quintinha com galinhas, talvez".

© Instagram

Ainda sobre o novo lar, contou que irá mudar-se no final de junho. "A festa de anos delas já vai ser lá no início de julho. Vão poder acompanhar tudo desde a mudança à montagem de divisões, obras pequenas e uma tour pela casa, decoração... Vão ajudar-me muito", acrescentou.

© Instagram

Entre as perguntas, também houve quem quisesse saber se Helena Costa está a pensar ter mais filhos. "Já está bom assim", disse. De recordar que a atriz é mãe das gémeas Mercedes e Maria do Mar, que vão completar três anos.

© Instagram

E para quando o regresso às novelas? "Para já tem sido uma opção minha querer trabalhar a tempo inteiro no Instagram. Assim permite-me gerir o tempo de maneira a estar 100% focada nelas [filhas]. Se for convidada para fazer uma série cómica, aí não hesito. A vida já me mostrou de várias maneiras que é para ser vivida e bem aproveitada! Fazer novelas exige muito tempo de vida, adoro fazer e também gosto de respirar bastante entre projetos", explicou.

© Instagram

"Tens namorado?", pode ler-se numa outra pergunta à qual Helena Costa fez questão de também responder. "E quando menos esperava... apareceu a pessoa mais incrível que alguma vez conheci", escreveu junto de um vídeo.

"As gémeas não estranham ou estranharam a guarda partilhada?", quis saber outro seguidor. "Foi um processo feito com muito amor... Começou há oito meses. Elas tinham dois anos e três meses, não notei nenhuma alteração significativa", respondeu, acrescentando um vídeo das meninas.

