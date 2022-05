Cinco meses depois de anunciar o divórcio, Helena Costa revelou que está de novo apaixonada. Na noite desta terça-feira, a atriz surpreendeu ao publicar a primeira fotografia com o novo namorado.

"Quando conheces alguém com a mesma vibração que tu", escreveu na legenda de uma fotografia na qual aparecem as sombras do casal.

Catarina Gouveia, amiga próxima de Helena Costa, comentou com uma série de corações vermelhos.

Reservada quanto à vida privada, a atriz optou por não revelar a identidade do namorado, tal como aconteceu com a sua relação anterior.

Helena Costa confirmou o divórcio do pai das suas filhas em dezembro de 2021, meses depois de estar separada. Da união nasceram as gémeas Maria do Mar e Mercedes, de dois anos.

