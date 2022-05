Helena Costa partilhou com os seguidores uma fotografia única na qual exibe a cicatriz da operação a um tumor no pulmão a que foi submetida há cerca de um ano. Ao publicar a imagem, a atriz acabou por falar abertamente sobre o período difícil que se seguiu à cirurgia.

"Se aumentarem a fotografia conseguem ver do que falo", começou por escrever, referindo-se à cicatriz que tem nas costas.

"Nestes últimos dias, apesar de atarefados, tenho tido momentos solitários de reflexão. Faz um ano que atravessei o período mais assustador da minha vida. Tanta coisa mudou desde então e apesar da minha vida ter dado uma daquelas voltas de 180 graus, o que mudou mais foi a minha maneira de ver e encarar o dia-a-dia", desabafou.

E continuou: "Mais dura, talvez, mas também com mais garra e vontade. Esta foto foi tirada pouco tempo depois da cirurgia, não me lembro bem desses dias, mas sei que aqui já tinha forças para andar e queria tirar uma fotografia a ver-se a cicatriz, era só para mim, nunca pensei em publicar até hoje".

"Hoje partilho-a como quando as pessoas partilham a sua primeira tatuagem, sabem? Com orgulho, como uma marca de vida, de superação. Agora as fotografias vão sair naturalmente, não vou pensar na cicatriz. No entanto, é bom saber que ela está sempre ali a lembrar-me que a vida realmente pode ser muito curta para esperar", rematou.

Vale lembrar que depois da recuperação, Helena Costa anunciou em dezembro a separação do pai das filhas, as gémeas Mercedes e Maria do Mar, que completam três anos em junho.

