A atriz Helena Costa marcou presença no torneio de ténis Roland Garros, em Paris, esta quinta-feira. A artista teve oportunidade de ver o jogo entre Gael Monfils e Jack Draper.

Nas suas redes sociais partilhou como foi a experiência.

"Que experiência incrível no Roland Garros. Estava sol, estava cheio, estava emocionante e foi um privilégio assistir a um jogo com tanta intensidade naquele estádio icónico. Assistir a um jogo daqueles, ao vivo, no mítico Philippe Chatrier… foi de arrepiar.

A energia, os silêncios antes de cada ponto, os aplausos que quase levantavam o estádio inteiro. Uma atmosfera única, impossível de descrever por inteiro", revelou a atriz.

Leia Também: João Neves e Madalena Aragão juntos em Roland Garros