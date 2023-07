A princesa Beatrice deslumbrou durante um compromisso no início desta semana no qual se fez acompanhar pelo marido, Edoardo Mapelli Mozzi.

Preparando-se para marcar presença num jantar exclusivo no The Twenty Two Hotel, em Grosvenor Square, Londres, a filha de Sarah Ferguson e do príncipe André deu uma lição de bom gosto ao surgir com um vestido da designer francesa Chloe.

Conforme poderá ver pelas imagens trata-se de um vestido estilo boho chic, com padrão azul e laranja, que evidenciou a sua elegante silhueta.

O modelo, contudo, não é acessível a todas as carteiras, uma vez que está à venda por 2136 euros, aproximadamente.

Os sapatos, por seu turno, concederam um toque de sofisticação e feminilidade.

Os elogios por parte dos internautas não tardaram. "Vamos lá, Bea fashionista. Nota 10 para este modelo", comentou-se nas redes sociais.

"Acho que este é o meu visual preferido dela, para além do vestido de casamento", apontou outro.

Recorde, a propósito, o vestido que Beatrice usou no seu casamento com Edoardo, em 2020, o qual pertencia à avó, a rainha Isabel II.

Leia Também: Príncipe Alberto do Mónaco em Wimbledon (sem a princesa Charlene)