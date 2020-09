Frederick “Toots” Hibbert, do icónico grupo de reggae Toots & the Maytals, foi hospitalizado na Jamaica e esta neste momento a aguardar os resultados do teste à Covid-19.

“Embora sejam verdadeiros os relatos de que o Sr. Hibbert está internado nos cuidados intensivos, numa instituição privada, a família gostaria de dizer aos interessados que ele está a fazer progressos positivos e a receber o melhor tratamento possível, enquanto aguarda os resultados do teste à Covid-19", adianta uma nota partilhada na página oficial dos Maytals no Facebook.

"Ele está a descansar e de bom humor", acrescentam, referindo que o artista tem apresentado melhorias no seu estado de saúde.

De acordo com o New York Post, o cantor, de 77 anos, procurou ajuda médica após sentir dificuldades respiratórias, como explicou o agente Cabel Stephenson ao Gleaner.

