"Vamos fazer uma tour pela casa", dizia a pequena North, de oito anos, enquanto estava em direto no TikTok.

A menina, filha mais velha de Kim Kardashian e Kanye West (agora conhecido por Ye), decidiu fazer uma excursão pela sua casa, em Hidden Hills, sem a permissão da mãe.

Durante o direto, mostrou as decorações de Natal e alguns cantos da habitação. No entanto, a mãe, Kim Kardashian, não ficou muito agradada com a brincadeira da menina.

"Mãe, estou em direto", anunciava a menina quando chegou perto da mãe, que estava deitada na cama. "Não, pare. Não tens permissão", ouve-se Kim dizer à filha. "Ok, adeus", acrescenta North, enquanto continuava a filmar a mãe que lhe perguntava se estava realmente em direto antes de o vídeo terminar.

O momento foi gravado por vários internautas e as imagens estão a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

Recorde-se que Kim Kardashian e Ye, que estão separados, são ainda pais de Saint, de seis anos, Chicago, de três, e Psalm, de dois.

