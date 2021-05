Rita Raposo, mulher de Ricardo Raposo, comoveu os seguidores ao partilhar, na manhã desta terça-feira, dia 18, uma memória de Maria João Abreu com os netos, Matias e Noah.

"Que estas gargalhadas se repitam e ecoem no tempo até que a sua reprodução se perpetue nas suas cabeças", escreveu a nora da artista na legenda das imagens em que Maria João Abreu aparece num momento de mimo com as crianças. Pode ver o vídeo na galeria.

Maria João Abreu morreu no dia 13 de maio, aos 57 anos, depois de quase duas semanas a lutar pela vida no Hospital Garcia de Orta, em Almada. A atriz tinha sido internada após ter-se sentido mal nas gravações da novela 'A Serra', da SIC.

O velório realizou-se no sábado, em Lisboa. Os filhos, Miguel e Ricardo, fruto do casamento de 23 anos com José Raposo, não puderam marcar presença no último adeus à mãe de modo cumprir as normas de segurança contra a Covid-19: Miguel está infetado com o vírus e o irmão ficou em isolamento profilático.

Maria João Abreu deixou o marido, João Soares, com quem tinha trocado alianças em 2012. O viúvo tem realizado vários tributos comoventes na sua página de Instagram.

