Kelly Bailey e Lourenço Ortigão foram pais pela primeira vez no domingo, dia 9 de julho, data em que o casal deu as boas-vindas ao filho, Vicente Blue.

Nas redes sociais, os atores receberam milhares de mensagens a felicitá-los pelo nascimento do menino e muitos fãs não deixaram de notar uma curiosidade na escolha do nome do bebé.

Os dois atores ficaram amigos ao contracenarem pela primeira vez na novela da TVI 'A Única Mulher', onde interpretavam papéis de irmãos.

Foi só mais tarde, quando fizeram par romântico na novela 'A Herdeira', também da estação de Queluz de Baixo, que os dois se apaixonaram e começaram a relação. Nessa novela, Lourenço Ortigão dava vida à personagem Vicente, um curiosidade que os seguidores do casal nas redes socais não deixaram de apontar.

"Vicente, que lindo menino e que lindo nome! Será que fui a única que percebeu? Quando o Lourenço e a Kelly começaram a namorar estavam a fazer a novela 'A Herdeira', na qual a personagem do Lourenço se chamava Vicente. Se fosse uma menina seria Luz?", questionou uma seguidora, referindo-se ao nome da personagem de Kelly Bailey na mesma novela. "Vicente era o nome do Lourenço Ortigão na 'Herdeira', quando se apaixonaram", escreveu outra fã do casal.