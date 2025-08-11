O anúncio do noivado de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo deixou os fãs e seguidores da modelo e do jogador em êxtase. A relação de nove anos irá levá-los ao altar e será certamente uma grande festa, acompanhada ao minuto no mundo inteiro.

Ainda não foram revelados detalhes de como terá sido o pedido de casamento mas a avaliar pelo anel que o internacional português deu à sua noiva, não terá sido um momento modesto.

E se fomos apanhados de surpresa com esta notícia esta segunda-feira, também é impossível não nos deixarmos surpreender pela dimensão do diamante do anel de noivado.



© Instagram - Georgina Rodríguez

Os detalhes do (milionário) anel de noivado de Georgina Rodríguez

Segundo a revista Hola!, o anel que CR7 escolheu para a modelo conta com um diamante oval, de cerca de dois centímetros de comprimento, entre 40 a 45 quilates e tem ainda dois diamantes triangulares de lado. Revela também a publicação espanhola que este tipo de joias só costuma estar disponível em leilões ou que se conseguem adquirir através de grandes comerciantes de diamantes.

E o valor desta joia? Refere a revista, citando o joalheiro Iñaki Torres, que a pedra principal poderá custar cerca de cinco milhões de euros, embora possa chegar aos 10 ou 12 milhões, dependendo da pureza do diamante (este valor já inclui os diamantes laterias).

Em jeito de conclusão, avaliando o anel todo e com todas as pedras incluidas, esta joia deverá custar cerca de seis milhões de euros.