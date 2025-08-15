"Georgina ou Capitão América?": esta foram as palavras escolhidas pela dupla de comediantes espanhóis Pepe e Lucas para descrever um vídeo que partilharam no Instagram e no qual brincam com o tamanho do anel de noivado que foi oferecido por Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez.

No vídeo, que não tardou a tornar-se viral nas redes sociais, um dos humoristas imita Gio, como carinhosamente é tratada, enquanto esta explica como é que teve de adaptar a sua vida ao tamanho da joia.

Assim, para além de ter comprado um automóvel descapotável - uma vez que o anel não caberia num carro normal - era obrigada a outros cuidados. Um dos momentos mais engraçado é que a personagem aparece à procura de uma das filhas que, na verdade, está atrás do anel - que parece um escudo.

"O melhor vídeo que já vi", notou um seguidor. "A Georgina precisa de colocar um gosto neste vídeo. Parabéns pelo noivado", acrescentou outro.

Poderá ver o vídeo ao clicar na galeria.

Anel de noivado de Georgina Rodríguez avaliado em 6 milhões de euros

Se houve um 'pormenor' que deu que falar em relação ao anel de noivado escolhido por Ronaldo foi o tamanho da pedra valiosa.

Segundo a revista Hola!, o anel que CR7 escolheu para a modelo conta com um diamante oval, de cerca de dois centímetros de comprimento, entre 40 a 45 quilates e tem ainda dois diamantes triangulares de lado. Revela também a publicação espanhola que este tipo de joias só costuma estar disponível em leilões ou que se conseguem adquirir através de grandes comerciantes de diamantes.

Quando ao valor da joia em concreto, o joalheiro Iñaki Torres - a quem a revista recorreu - conta que a pedra principal poderá custar cerca de cinco milhões de euros, embora possa chegar aos 10 ou 12 milhões, dependendo da pureza do diamante (este valor já inclui os diamantes laterais).

Tendo todos os fatores em conta, o joalheiro notou que o anel de Georgina valerá seis milhões de euros.