Parece que nem mesmo Cristiano Ronaldo foi capaz de acertar no anel de noivado que deu a Georgina Rodríguez.

É que, segundo a especialista em joias Juana García Sánchez, citada pelo jornal italiano Corriere dello Sport, existem anéis específicos para um momento especial como um pedido de casamento e o que foi escolhido por CR7 não é um deles.

De acordo com Juana, o anel de diamantes de Gio é um "anel de cocktail" e não de noivado. É o que é que isto quer mesmo dizer?

É que os anéis de cocktail são usados em festas e eventos por serem muito exuberantes, ao contrário dos de noivado, que deveriam ser mais delicados já que são usados diariamente.

O que diz mesmo a especialista?

Juana García Sánchez revelou à publicação italiana:

"O anel é enorme e pesado. Este tipo de pedra, com cerca de 40 quilates, é mais adequado para um colar do que para um anel. É desconfortável e incomoda os dedos. Apenas a configuração é perfeita, mas todo o resto não se enquadra", confessa a especialista.

"O anel da Georgina é mais um anel formal ou de cocktail, feito para chamar a atenção em ocasiões especiais, mas não para simbolizar um compromisso e para ser usado todos os dias", concluiu Juana García Sánchez.

O que é um anel de cocktail?

Segundo a publicação, os anéis de cocktail surgiram na década de 1920 nos Estados Unidos da América, durante a Lei Seca (que proibia a venda e comercialização de bebidas alcoólicas no país). Estas peças - grandes e chamativas - eram usadas por mulheres em bares clandestinos de forma a mostrarem independência e elegância quando seguravam um copo de bebida.

A impressionante joia de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez exibiu orgulhosamente o seu anel de noivado nas redes sociais. Aliás, foi com essa imagem que a modelo confirmou que estava noiva do internacional português depois de nove anos de relação. "Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas", escreveu Gio na legenda da publicação.

A notícia agradou os fãs do futebolista e da modelo que, para além de darem os parabéns pela notícia, ficaram impressionados com o tamanho e beleza da peça de joalharia.

A joia conta com um diamante oval, com dois centímetros de comprimento, entre 40 a 45 quilates e tem ainda dois diamantes triangulares de lado. Pertence à marca Damaso, com origem em Bilbao, Espanha.

De acordo com a revista Hola!, a peça pode custar cerca de seis milhões de euros embora possa chegar aos 10 ou 12 milhões, dependendo da pureza do diamante (este valor já inclui os diamantes laterias).