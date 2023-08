Carolina Pinto aproveitou o sol para ir com a filha à praia no final do dia e destacou este momento junto dos seguidores.

A noiva de Marco Costa publicou algumas imagens na sua página de Instagram, tendo mostrado que acabou por amamentar a pequena Maria Emília na praia.

A partilha rapidamente recebeu carinhosas reações na caixa de comentários.

De recordar que a menina, que nasceu em janeiro, é a primeira filha do casal. Carolina Pinto é ainda mãe de um menino, fruto de uma relação anterior.

