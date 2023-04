Pouco tempo depois do TMZ ter divulgado publicamente a causa da morte de Aaron Carter, que foi considerado afogamento "acidental", a noiva do artista reagiu e diz que não ficou convencida com o relatório.

"Para mim os resultados da autópsia não são conclusivos. Alegam que a morte foi por afogamento, mas também acrescentam que ele estava a usar uma t-shirt e um colar na banheira, o que não faz sentido. Por que razão ele estaria numa banheira com roupa?", começou por dizer Melanie Martin ao TMZ.

"Ainda estou em choque e sinto a falta do Aaron todos os dias. Não entendo e este relatório apenas me faz ter mais perguntas", acrescentou.

De recordar que Aaron Carter e Melanie Martin têm um filho em comum, Prince, de um ano. O cantor morreu em novembro do ano passado, aos 34 anos.

