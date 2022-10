Andreia Rodrigues viveu na madrugada de hoje, quarta-feira, uma noite difícil, que acabou no chão do quarto das filhas.

Alice e Inês não dormiram bem e levaram a apresentadora a acordar muitas vezes... até acabar por ficar no quarto das meninas.

"Foi aqui que 'dormi' cerca de quatro horas da noite de hoje. E não tenho muito mais a dizer… O dia segue e eu sigo com ele (resta saber em que condições)", brincou Andreia ao partilhar na rede social Instagram uma fotografia do local inusitado onde passou a noite.

As filhas de Andreia Rodrigues, recorde-se, resultam ambas do casamento com Daniel Oliveira.



