Quando comentavam a gala do 'Big Brother', da TVI, que decorreu na noite de domingo, Cristina Ferreira referiu que as audiências sentiram-se por causa do jogo do Benfica e os festejos do Sporting.

"Foram menos dez mil pessoas a ver o 'Big Brother', não acho normal", destacou, na brincadeira.

"Mesmo assim correu bem. Queria agradecer muito às pessoas que nos acompanham. É um sonho. É verdade! Até me emociono de manhã quando vejo os números, porque as pessoas gostam de estar connosco", acrescentou de seguida Cláudio Ramos.

De referir que a derrota do Benfica contra o Famalicão, na noite de domingo, fez com que o Sporting se tornasse campeão nacional antes do fim do campeonato.

Leia Também: Sporting campeão. Os festejos dos famosos que torcem pelos leões

Leia Também: 'Big Brother'. Eis o concorrente expulso este domingo