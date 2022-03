Noémia Costa voltou a manifestar publicamente o orgulho que tem na sua 'menina'. A atriz destacou na sua página de Instagram algumas imagens dos bastidores de 'Patrões Fora', da SIC, e elogiou o talento de Joana França.

"Extremamente profissional e honra a sua/nossa profissão de forma exímia", começou por dizer a mãe 'babada'.

"Joana França, que orgulho gigante tenho em ti. Talento imenso cheio de humildade", completou.

Palavras às quais Joana França não tardou a responder: "Obrigada, mãe! Aprendi com os melhores: tu e o pai. Obrigada porque ainda hoje me ensinas tanto e me acrescentas valor sempre que represento contigo", reagiu a também atriz.

De recordar que Joana França é filha de Noémia e do falecido ator Licínio França.

